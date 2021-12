Noodherstelling aan brug bij Sportpaleis al afgerond, fileleed moet nog oplossen: “Verkeer dat te snel over brug denderde maakte noodingreep noodzakelijk”

Antwerpen Hoe ‘selecteren’ we partner na echtschei­ding? “Nieuw lief is geen kopie van onze ex”

Kiezen we na een echtscheiding voor een nieuwe partner met dezelfde persoonlijkheid als de ex? Sascha Spikic en zijn collega’s op de Universiteit Antwerpen zochten het uit. Nee, zo blijkt: “Soms wordt er gekozen voor een partner die ‘beter’ scoort qua persoonlijkheid, maar over het algemeen beschikt de nieuwe partner over minder huwelijksstabiele persoonlijkheidstrekken dan de ex. De oorzaak moet vooral gezocht worden bij het geringe ‘marktaanbod’.”

