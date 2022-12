Nog niet uitgefeest na oudjaar? Sterrenzaak The Jane opent de deuren voor dagdisco op Nieuwjaar

Column Luc Van der Kelen over de rellen na WK-match Marokko: “Het vliegtuig op, terug naar het Rif-gebergte”

Celil heet de kleermaker, waar we terechtkunnen voor kleine retouches. Hij drijft al 22 jaar een zaak op de Bredabaan in Merksem. Celil herstelt kleren tegen een bescheiden prijsje, laatst nog een groene rok. Celil is een kleermaker met een diploma, die het vak nog in Turkije heeft geleerd. Die lopen niet dik.

10 december