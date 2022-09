Nog maar net opnieuw muziek in de binnenstad of beiaard moet alweer maanden stil liggen

Deurne Schietpar­tij in Deurne: “Drie mannen openden het vuur op een bestelwa­gen”

In de Van Havrelei in Deurne heeft maandagavond rond 18 uur een schietpartij plaatsgevonden. Drie mannen zouden het vuur geopend hebben op een witte bestelwagen “waarna ze in volle vaart in een personenwagen stapten en wegsnelden”, aldus een getuige. Een voertuig werd even verderop onderschept . Er wordt nu onderzocht of de inzittenden betrokken zijn bij de feiten.

27 september