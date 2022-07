Nog maar eens drugsdealers gearresteerd in omgeving Diepestraat

Antwerpen Drugsbende opgerold in Diepe­straat, waar buurtbewo­ners al over aanhouden­de overlast klaagden

Vier mannen tussen 24 en 34 jaar zijn in de Diepestraat in Antwerpen gearresteerd nadat ze betrapt waren tijdens een drugsdeal. Drie van hen verblijven illegaal in ons land. Begin vorige week hadden buurtbewoners en handelaars van de Diepestraat al te kennen gegeven dat drugsbendes hen al lange tijd het leven zuur maakten.

11 juli