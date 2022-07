Nog maar eens aanslag tegen familie kickbokser Jamal Ben Saddik: twee verdachten opgepakt

Hoboken Hilde Crevits (CD&V) breidt lood-in-bloedonder­zoek rond Umicore eenmalig uit: test bij 300 kinderen die verder van fabriek wonen

De halfjaarlijkse bloedonderzoeken naar lood bij kinderen in de wijken rond de Umicore-fabriek in Hoboken kennen we al. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) legt daar nu een eenmalige test bovenop in een ruimere cirkel rond het bedrijf. Het gaat om 300 kinderen. “Zo kunnen we zien of we de perimeter voor de zesmaandelijkse bloedanalyses moeten uitbreiden.”

7 juli