Nog geen doorbraak na overleg over sanering Oosterweelwerf en Zwijndrecht

PFAS-vervuiling bedreigt 270 werven, arrest Raad van State mogelijk ook risico voor nieuwe projecten

Nadat de grondwerken aan de Oosterweelwerf zijn stilgelegd wegens PFAS-vervuiling, dreigen nog meer verontreinigde werven in de problemen te komen. Zo kampen al zeker 270 werven met niet-afbreekbare PFAS in de bodem of in het grondwater, blijkt zaterdag uit een data-analyse van De Tijd.

23 april