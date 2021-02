Nog een tegenvaller voor Sihame El Kaouakibi: Antwerpse eventlocatie JJ House vraagt faillissement aan

AntwerpenPoint Urbain BV, de organisatie die eventlocatie JJ House in hartje Antwerpen uitbaat, legt de boeken neer. Dat bevestigt zaakvoerster Erika Xuan Nguyen. Nguyen startte JJ House op met zakenpartner en mede-eigenaar Sihame El Kaouakibi . Volgens Nguyen staat het faillissement volledig los van de zaak-El Kaouakibi. Al hebben de “mediaheisa” en “speculaties in sommige media” geen goed gedaan, erkent ze.

Het 17de-eeuwse huis van barokschilder Jacob Jordaens in de Reyndersstraat in hartje Antwerpen kwam eind 2016 leeg te staan. Daar wilden ‘Let’s Go Urban’-bezielster Sihame El Kaouakibi en haar zakenpartner Erika Xuan Nguyen graag verandering in brengen. Ze beslisten om het beschermde erfgoed om te vormen tot JJ House – naar de initialen van de beroemde schilder. “Dit moet een creatieve hub worden. Met werkplekken, event- en vergaderruimten en tentoonstellingen. We mikken zowel op studenten, particulieren als bedrijven”, klonk het destijds bij het ondernemersduo.

En zo geschiedde. Een jaar lang zou er in de voormalige kunstenaarswoning keihard gewerkt worden: in totaal werd een oppervlakte van liefst tweeduizend vierkante meter gerenoveerd. Begin 2019 zwaaide JJ House dan de deuren open. Het pand werd vanaf dan verhuurd aan firma’s voor evenementen of aan particulieren die er trouwpartijen of familiefeesten hielden. Een ander deel van JJ House diende als co-working- en expositieruimte.

Huurcontract van 18 jaar

Sihame El Kaouakibi en Eika Xuan Nuygen sloten destijds met de eigenaar, bij wie het pand al 200 jaar in de familie zit, een huurcontract van 18 jaar af. Maar JJ House gooit de handdoek al na twee jaar in de ring, zo bevestigt bestuurster Erika Xuan Nguyen dinsdagmiddag. Point Urbain BV, de vennootschap achter JJ House, heeft immers dinsdag de boeken bij de Antwerpse ondernemersrechtbank neergelegd. Uit de jaarrekeningen blijkt dat de vennootschap sinds de oprichting grote verliezen incasseert.

Het faillissement is volledig te wijten aan de coronacrisis, benadrukt Erika Xuan Nguyen. “JJ House werd afgelopen jaar zwaar getroffen door de coronacrisis waardoor alle evenementiële activiteiten zijn weggevallen. Daarnaast is er voorlopig geen perspectief op versoepelingen.”

“De verhuurder heeft nu naar aanleiding van de achterstallige huur ten gevolge van de coronacrisis een dagvaarding uitgebracht en de verbreking van de huurovereenkomst gevraagd. Een deurwaarder kwam vandaag ter plaatse. Zonder locatie is het verderzetten van de activiteiten de facto onmogelijk.”

Vermeende financiële malversaties

Het faillissement van de vennootschap achter JJ House komt er precies twee weken nadat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld), die volgens het staatsblad in het voorjaar ontslag nam bij Point Urban BV, onder vuur kwam te liggen naar aanleiding van vermeende financiële malversaties bij haar vzw Let’s Go Urban Academy op het Antwerpse Kiel.

De zaak draait onder meer om een keuken die aangekocht werd voor Let’s Go Urban, maar in het JJ House zou staan. Volgens El Kaouakibi gaat het om een tweedehands industriële mobiele keuken die de vzw heeft aangekocht voor een nog te bouwen centrum. Die nieuwbouw heeft veel vertraging opgelopen, en dus is de keuken al aangekocht zodat de investeringstoelage voor de bouw niet zou vervallen, legde ze vorige week uit in een persbericht. De keuken staat tijdelijk opgeslagen “tot zolang het nieuwe center opgeleverd is”.

De “mediaheisa” en “speculaties in sommige media” hebben JJ House geen goed gedaan, erkent Erika Xuan Nguyen. Toch benadrukken de onderneemster en haar advocaat Joris Vercraeye dat het faillissement van Point Urbain BV volledig losstaat van de zaak-Let’s Go Urban.

