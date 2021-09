Nog 3.000 studenten wachten op hun studiebeurs van vorig academiejaar: “Soms is het kiezen tussen een handboek of eten kopen. Als je echt honger hebt, weet je het wel”

AntwerpenEen week voor de start van het nieuwe academiejaar wachten nog 3000 studenten op de toekenning van hun studiebeurs voor vorig academiejaar. “Voor veel studenten maakt dat geld het verschil of je wel of niet kan studeren. Als de uitbetaling van mijn beurs vertraging opliep had dat meteen een grote impact op mijn budget.”

Marijke Woestenburg (22 jaar) uit Ravels studeert aan KU Leuven Campus Geel. Ze krijgt al sinds het begin van haar studies een jaarlijkse studietoelage, maar vorig academiejaar ontving ze niks. Ondertussen wacht ze al bijna een jaar op het geld van de beurs. “Bij mijn jaarlijkse herinschrijving voor de start van het academiejaar verloopt de aanvraag voor die studietoelage automatisch”, vertelt ze. “Ik kreeg vorig jaar in oktober een mail dat de aanvraag in behandeling was. Ondertussen heb ik nog steeds geen geld ontvangen. Ik begrijp niet hoe dat komt, want mijn situatie is nog hetzelfde als de jaren voordien. Ik heb al verschillende mails gestuurd, maar overal zeggen ze dat ik geduld moet hebben.”

Tijdens academiejaar 2019-2020 kregen 59.556 studenten een studiebeurs van gemiddeld 1.897 euro. Het aantal beursstudenten steeg de laatste vier jaren met gemiddeld 3.444 studenten per jaar. Volgens Philip Huyghe, afdelingshoofd van de Vlaamse studietoelagen, klopt het dat er nog een 3.000-tal studenten zijn waarvoor de toelage van vorig academiejaar nog niet kon worden berekend, dat is ongeveer 5 procent. “Dat komt omdat de overheid bijkomende gegevens nodig heeft voor hun dossier”, legt hij uit. “Jaarlijks wordt nagegaan of de studenten nog steeds recht hebben op een studietoelage. Soms verandert bijvoorbeeld hun gezinssituatie en hebben we bijkomende gegevens nodig die niet beschikbaar zijn in databanken. Die extra informatie moeten de studenten zelf aanleveren en dat kan een tijd duren.”

Sneller dan ooit

Er zijn ook nog andere redenen waarom de studenten hun beurs nog niet ontvangen hebben. “Zo zijn er studenten die geen beroep meer willen doen op de beurs en niet meer antwoorden”, aldus Huyghe. “De dossiers die er nu nog liggen zijn al minstens één keer bekeken door de behandelaar. Heel wat studenten ontvingen ook al herinneringen of een persoonlijk telefoontje om uit te leggen wat er nog ontbreekt.”

Er wachten nog 3.000 studenten op het geld van vorig academiejaar, maar toch werden volgens Huyghe het voorbije jaar de dossiers sneller afgewerkt dan ooit. “De behandelingstermijn is de voorbije jaren telkens verkort. We hebben daar hard aan gewerkt. Op dit moment zijn we al volop bezig met de beslissingen voor het komende academiejaar. Al 2.000 studenten hebben daarvoor hun beurs ontvangen – nog voor de start van het nieuwe academiejaar. Wie vragen heeft over zijn studietoelage kan ons altijd bereiken op het gratis nummer 1700.”

Grote impact

Evelyn (25) studeerde vorig jaar af aan de Universiteit Antwerpen. Het is dankzij de studiebeurzen tijdens haar studentenjaren dat ze dat diploma kon behalen. “Voor veel studenten maakt dat geld het verschil of je wel of niet kan studeren”, legt ze uit. “De beurs hielp mij niet alleen om mijn studiegeld en boeken te betalen, maar ook de huur van mijn kot, openbaar vervoer en zelfs eten. Als kotstudent met een maximale beurs kreeg ik 5.821 euro, wat als enige bron van inkomsten niet voldoende was. Om rond te komen, moest ik daarom ook veel werken tijdens het jaar. Als de uitbetaling van de beurs dan vertraging opliep -bij mij was dat gelukkig maar enkele maanden- had dat meteen een grote impact op mijn budget. Het is een paar keer voorgevallen dat ik moest kiezen tussen een handboek of eten kopen. Als je echt honger hebt dan kan een boek je even niet veel meer schelen.”

