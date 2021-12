Nijlpaarden uit Antwerpse Zoo testen positief op corona: “Buiten een loopneus vertonen ze geen symptomen”

Antwerpen Minister van Gelijke Kansen Somers bezoekt hoogtechno­lo­gisch revalida­tie­cen­trum TrainM: “Belangrij­ke stappen voor mensen met een beperking”

Het state of the art revalidatiecentrum TrainM in Antwerpen kreeg op de vooravond van internationale dag van personen met een handicap bezoek van Bart Somers, Vlaams minister Voor Gelijke Kansen. De hoogtechnologische robots waarmee patiënten, waaronder baby Pia, opnieuw leerden wandelen wekten belangstelling op: “Dankzij hun geloof in technologische vooruitgang worden hier elke dag stappen vooruit gezet voor mensen met een beperking.”

