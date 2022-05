Night of the Diamonds viert Antwerpse sportlaureaten

AntwerpenOp vrijdagavond 6 mei vierde stad Antwerpen op de ‘Night of the Diamonds’ in de Handelsbeurs de sportieve prestaties van haar atleten, sportclubs, olympiërs en paralympiërs. Ook reikte ze carrièreprijzen uit aan een aantal topatleten. Tijdens de show stelde Sporting A bovendien Antwanette voor, het zusje van mascotte Antwan. Zij promoot vanaf nu mee het sporten en bewegen bij de Antwerpse jeugd.

Elk jaar viert Sporting A Antwerpse (top)sportatleten en –clubs met een awardshow: de Night of the Diamonds. Door de pandemie werd het jaarlijkse evenement tot tweemaal toe noodgedwongen uitgesteld, maar op 6 mei was het dan toch opnieuw zover. In de Handelsbeurs werden zo’n 70 atleten en 10 sportclubs gelauwerd voor hun sportieve prestaties in 2020 en 2021.

Inspiratiebron

“In een moeilijk en onvoorspelbaar 2020 en 2021 schitterden heel wat Antwerpse sporters op een (inter)nationaal podium, zowel individueel als collectief. Het werd hoog tijd om al die straffe prestaties in de spotlights te zetten”, zegt schepen voor Sport Peter Wouters. “Onze topatleten hebben naast een sportieve ook een belangrijke maatschappelijke waarde. Ze zijn het uithangbord van onze sportstad en een inspiratiebron voor onze jeugd, die op een dag misschien wel in hun voetsporen treedt. En het zijn de best denkbare ambassadeurs voor het helpen slagen van de missie van Sporting A: zoveel mogelijk Antwerpenaren aan het bewegen en sporten krijgen.” ​

Er werden vier carrièreprijzen uitgereikt. Zo werd Thomas Briels gevierd, die na het goud op de Olympische Spelen door de grote poort afscheid nam van zijn internationale hockeycarrière bij de Red Lions. Ook Kimberly Buys, die na het BK in Leuven en een speciaal wereldrecord op de 4x100 vrije slag voor het goede doel haar badmuts aan de haak hing, werd in de bloemetjes gezet. Tot slot konden zwemkampioen Pieter Timmers en topjudoka Dirk Van Tichelt na hun sportpensioen in de schijnwerpers worden gezet.

Antwanette

Twee jaar na de introductie van mascotte Antwan stelde Sporting A tijdens de Night of the Diamonds zijn kleine zusje voor: Antwanette. Zij zal vanaf nu mee worden ingezet bij de promotie van sporten en bewegen bij Antwerpse kinderen. Binnenkort zullen Antwanette en Antwan samen opduiken op school, in de sportclub, op pleintjes, tijdens sportkampen en online.