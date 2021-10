Nieuwste pretpark van Plopsa-keten opent in Centraal Station: “Mikken op 200.000 à 250.000 bezoekers per jaar”

Antwerpen 61% van Antwerpena­ren is tevreden met loon: “Verrassend resultaat na coronacri­sis”

22 oktober 6 op de 10 Belgen zijn gelukkig met hun huidig loon, dat zijn er even veel als net voor de coronapandemie. Zo blijkt uit het tweejaarlijkse Salarisrapport van Belgische jobsite StepStone bij meer dan 25.000 Belgen. De Antwerpenaar is over het algemeen (61%) gelukkig met zijn of haar loon. Daarmee hoort het bij de best scorende provincies van ons land.