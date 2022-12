Nieuwjaarsvuurwerk kantje boord door felle windstoten? “Gelukkig gebeurt alles vanop de Schelde”

AntwerpenDreigt een driftige zuidwester het langverwachte nieuwjaarsvuurwerk in Antwerpen alsnog te verknallen? Het KMI voorspelt bij de overgang naar 2023 windstoten tot 70 kilometer per uur. Het verleden leert dat je dan tegen de limiet aanschurkt voor een veilige en geslaagde show. “We hebben het geluk dat we alles vanop de Schelde afvuren”, zegt vuurwerkmaker Cliff Hooge.

Nooit zal een jaarwisseling in ons land zó warm uitpakken als nu. Een subtropische wind zorgt voor een extreem zachte 15 graden in de oudejaarsnacht. Met wat geluk blijft het ook een tijdlang droog in Antwerpen. Helaas is er een keerzijde: de felle wind, klassiek als het ’s winters uitzonderlijk warm wordt. Nóg eens een afgelasting nadat corona tweemaal een streep door het nieuwjaarsvuurwerk trok: je mag er eigenlijk niet aan denken.

Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad Antwerpen, trekt de optimistische kaart. “We volgen uiteraard de voorspellingen van nabij op, maar we gaan ervan uit dat het vuurwerk doorgaat met de verwachte windkracht.”

Tot 70 per uur

Even VTM-weerman David Dehenauw bellen toch. “Gemiddeld zal de wind in Antwerpen tijdens de nacht van oud naar nieuw 5 Beaufort halen met pieken tussen 60 en 70 kilometer per uur (bij die snelheid werd het vuurwerk in 2006 afgelast, red.). Stormkracht is dat lang niet, wel stevig. Het zou voor het vuurwerk natuurlijk beter zijn dat we slechts windkracht 3 krijgen, maar dat zit er helaas niet in.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vuurwerkartiest Cliff Hooge maakt het eindejaarsvuurwerk klaar (2019). © Klaas De Scheirder

Cliff Hooge, die met zijn vuurwerkbedrijf HC Pyrotechnics internationale faam geniet, werkt intussen onverstoorbaar verder aan de opbouw van zijn betoverende licht- en knalshow. “Ik heb dit jaar het vuurwerk bij de Tall Ships’ Race mogen doen. Maar na drie jaar wachten, kijk ik toch echt uit naar deze nieuwjaarsshow. We hebben door corona moeilijke jaren gehad. Toen evenementen weer mochten, was de vraag dan weer ineens zo groot dat we amper konden volgen.”

Quote Twee factoren spelen in ons voordeel ondanks de harde wind: hij blaast evenwijdig met de Schelde, uit het zuidwesten. De rivier zorgt door haar breedte ook automa­tisch voor een comfortabe­le veilig­heids­pe­ri­me­ter. Cliff Hooge, vuurwerkartiest HC Pyrotechnics

Hooge: “We hebben vrijdagochtend overlegd met de veiligheidsdiensten van de stad. Op dit moment ziet het er nog net oké uit. Twee factoren spelen in ons voordeel ondanks de harde wind: hij blaast evenwijdig met de Schelde, uit het zuidwesten. De rivier zorgt door haar breedte ook automatisch voor een comfortabele veiligheidsperimeter. Bij deze windkracht vuurwerk afschieten boven land, is toch een ander verhaal, denk ik.”

Andere steden en gemeenten zullen daar ongetwijfeld rekening mee moeten houden.

Grootste bommen eruit?

Hooge: “Als het moet, halen we in Antwerpen de grootste vuurwerkbommen eruit. Die verspreiden de gensters immers over een grotere afstand. Dat is afwachten.”

Voor het eerst zullen de vuurwerkbommen worden afgeschoten vanop twee pontons op de Schelde, één zuidelijk, het andere meer noordelijk. Zo hebben toeschouwers op beide oevers een mooi zicht op het vuurwerk van Nieuw Zuid tot het Droogdokkenpark. DJ Bobby Ewing verzorgt de soundtrack bij de show. Op de Scheldekaaien staan muziektorens.

Verkeer

Thuis of bij vrienden kijken, kan op één, luisteren via Radio Minerva. Opgelet: je kan op 31 december een hele dag niet parkeren op de Scheldekaaien tussen de Sint-Pietersvliet (noord) en de Van der Sweepstraat (zuid). Alle verkeer is er in de nacht van oud naar nieuw verboden tussen 22 uur en 2 uur.

En voor wie het nog niet wist: nergens in de stad Antwerpen mag je zelf vuurwerk afsteken. Dat geldt ook voor voetzoekers en het oplaten van wensballonnen. Je riskeert boetes.

