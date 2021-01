Nieuwjaarsnacht in Antwerpen: 36 mensen vieren feest met lachgas in Airbnb, in totaal drie lockdownfeestjes stilgelegd

Zowat alle politiezones in Vlaanderen hadden aangekondigd dat ze extra patrouilleploegen in zouden zetten om tijdens de nacht van oud op nieuw alles in goede banen te leiden. “Rond 21 uur kregen we melding van een te groot familiefeest in Borgerhout", zegt Willem Migom, woordvoerder van de politie Antwerpen. “Het ging om vijf gezinnen die waren samengekomen om nieuwjaar te vieren. Alles samen waren er 25 personen aanwezig waaronder een tiental kinderen. Toen de avondklok inging, liep de stad wat leg en hadden we hier en daar wel nog wat kleine groepjes van hooguit zes tot acht personen die samen bleven hangen.”

Airbnb

Het leek daarop rustig te worden, maar later op de nacht kwamen er toch weer heel wat meldingen binnen over nachtlawaai die mogelijk te koppelen was aan een lockdownfeestje. Op het ene feestje waren er vijftien volwassenen aanwezig, maar het meest opmerkelijke was het feestje in een gebouw in de Carnostraat. “Het bleek om kamers te zijn die als Airbnb verhuurd werden”, zegt Migom. “Het was echter duidelijk dat de aanwezigen in de verschillende kamers elkaar toch wel héél goed kenden. Alles samen ging het om 36 aanwezigen, allemaal Franstaligen. Er was ook de nodige drank en heel wat lachgas aanwezig. We hebben één persoon gearresteerd omdat hij eerder op de avond al betrapt was op een kleine bijeenkomst én omdat hij het nodig vond om de aanwezige procureur te provoceren.”