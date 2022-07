Nieuwe vriend (42) aangehouden voor moord: “Ex-vrouw heeft niets met feiten te maken”

AntwerpenDe 42-jarige Edgarton S. is aangehouden op verdenking van moord op de 45-jarige Raffia H. uit Ekeren. De man werd donderdagavond doodgestoken met een metalen staaf toen hij zijn zoon bij zijn ex-vrouw kwam ophalen in de Twee Netenstraat. De ex-vrouw werd na ondervraging vrijgelaten.

De 45-jarige man Raffia H. uit Ekeren belde zelf nog het noodnummer toen hij donderdag in de Twee Netenstraat was neergestoken. Hij had het op straat aan de stok gekregen met Edgarton S. (42) de nieuwe partner van zijn ex-vrouw. Waarover de ruzie ging is niet duidelijk. Edgarton S. sloeg toe met een mes en een metalen staaf die hij in het lichaam van Raffia H. plantte. De man werd in de borst en in de rug getroffen.

Edgarton S. werd vrijdag aangehouden op verdenking van moord. De ex-vrouw werd eveneens ondervraagd maar nadien door de onderzoeksrechter vrijgelaten.

Advocaten Tim Smet en Manu Bande: “Mijn cliënte is op geen enkele manier betrokken bij de feiten. Het conflict heeft zich niet in haar appartement afgespeeld. Er was evenmin discussie over de kinderen. Wat er buiten is gebeurd, is haar helemaal ontgaan. Zij is na ondervraging door de onderzoeksrechter vrijgelaten zonder voorwaarden.

“Haalde messen uit autokoffer”

De feiten speelden zich af ter hoogte van een appartementsgebouw waar naar verluidt de ex-vrouw van het slachtoffer woont. “Het begon allemaal toen hij zijn zoon kwam ophalen”, vertelt Youssef (18), die getuige was van de ruzie. Er ontstond een discussie waarop de nieuwe partner zich kwam bemoeien.

“Ze zijn beginnen duwen en trekken en dat is alleen maar geëscaleerd”, aldus Youssef. “We vernamen trouwens dat ze woensdag ook al ruzie gemaakt hadden. Plots liep die Nederlandse man naar zijn wagen en haalde hij twee messen uit de kofferbak.”

Volgens de getuigen zou de Nederlander eerst met snijbewegingen uitgehaald hebben naar de 45-jarige man, maar zonder effect. “Daarop heeft hij hem in de borst gestoken”, klinkt het. “Het slachtoffer zette enkele stappen achteruit en viel op de grond. Maar hij heeft nog zelf zijn T-shirt uitgedaan en geprobeerd om het bloeden zelf te stelpen. Hij heeft zelf nog de ziekenwagen gebeld... Omstaanders hebben toen geprobeerd om hem te helpen, maar op een gegeven moment is hij in elkaar gezakt. Toen de ambulanciers hem wilden reanimeren, was het al te laat.”

Vrouw niet betrokken

De Antwerpse politie bevestigt in grote lijnen het verhaal van de getuigen. “Het slachtoffer is naar buiten gelopen en op straat aan zijn verwondingen overleden”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “In de buurt kon een 42-jarige verdachte opgepakt worden.” Nog volgens de politie is het goed mogelijk dat het incident een relationele oorsprong had, zonder daar dieper op in te gaan.

