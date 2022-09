Nieuwe toeristische trekpleister met Bornemse kastelen pal middenin officieel ingehuldigd: “Dit heeft alles om een parel te zijn”

Beerschot blijft achter met 7 op 15: “Het verlies is het enige negatieve aan vanavond”

Beerschot is er niet in geslaagd om in zijn eerste thuismatch met publiek punten te pakken (0-2 verlies). De Mannekens speelden verdienstelijk, maar konden na de rode kaart van Rigo nooit hun spel op de mat brengen. “Ondanks het feit dat we lang met 10 stonden, hebben we een mooie prestatie neergezet”, aldus Ryan Sanusi.

17:01