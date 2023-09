Nieuwe ‘rij’ van school naar kunstacademie feestelijk ingehuldigd met kinderfanfare en Jan De Smet

Grote ravage bij ongeval in Lillo

Bij een frontale botsing aan de Antwerpsebaan en de Oude Broeksestraat in Lillo vielen in de nacht van zaterdag op zondag zeven gewonden. Rond vier uur kwamen daar minstens twee auto’s met elkaar in botsing. De hulpdiensten rukten met verschillende ziekenwagens en MUG-spoedartsen uit.