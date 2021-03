Nieuwe pijpleiding tussen Ruhrgebied en Antwerpse haven op komst: tot 80 woningen moeten wijken

AntwerpenAls alles volgens plan verloopt, wordt in 2023-2024 gestart met de aanleg van een ondergrondse pijpleiding voor het transport van propaangas en CO2 tussen het Duitse Ruhrgebied en de Antwerpse haven. Op tafel liggen drie tracés van 130, 150 en 170 kilometer. Er zullen tussen 18 en 80 woningen onteigend worden. De bouw van de leiding is gepland in 2023-2024.

Voor de aanleg van de pijpleiding, die in eerste instantie propaangas en CO2 zal transporteren tussen het Ruhrgebied in Duitsland en de haven van Antwerpen, is er een strook van 45 meter breed nodig. Die zal lopen via landbouwgronden en natuurgebieden waarvoor op dit moment gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) worden opgemaakt.

Volledig scherm Er liggen drie tracés op tafel. Via één van die drie zal een pijpleiding het Duitse Rurhgebied verbinden met de haven van Antwerpen. © Departement Omgeving

Onteigeningen

Op dit moment liggen er drie mogelijke routes op tafel en hoewel Borgmans stelt dat alles in het werk gesteld werd om woongebied zoveel mogelijk te omzeilen, zullen er op die routes ook enkele woningen moeten wijken voor de aanleg van de leidingen. Het gaat om woningen in Antwerpen, As, Balen, Beerse, Beringen, Brecht, Diest, Dilsen-Stokkem, Geel, Genk, Grobbendonk, Halen, Ham, Hasselt, Hechtel-Eksel, Herentals, Herenthout, Houthalen-Helchteren, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Laakdal, Leopolsburg, Lille, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Malle, Meerhout, Mol, Olen, Oudsbergen, Peer, Ranst, Rijkevorsel, Schoten, Stabroek, Tessenderlo, Westerlo, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zonhoven en Zutendaal. Op dit moment worden bewoners individueel op de hoogte gebracht als hun huis langs een van de drie tracés ligt. In totaal zal het gaan om 18 tot 80 woningen, afhankelijk van de route waarvoor finaal zal worden gekozen.

Alvorens er een definitief plan wordt goedgekeurd, zal de burger nog gehoord worden. “We staan nog maar aan het begin van de procedure”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Departement Omgeving. “Het plan wordt nu voorgesteld en iedereen kan nog tot 30 maart opmerkingen formuleren. Die worden verwerkt en met die opmerkingen zal er uiteindelijk voor één tracé gekozen worden. Daarna wordt het publiek nog eens gehoord, waarna de Vlaamse overheid het plan zal goedkeuren.”

Omgevingsvergunning

Eens dat plan goedgekeurd is, is het aan de initiatiefnemer van de pijpleiding om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw van de leiding. Ook hier kunnen dan opnieuw bezwaren tegen geformuleerd worden.

Het doel is om tegen 2023-2024 al te kunnen starten met de aanleg. Dat is best snel voor een project van een dergelijke schaal, maar volgens Borgmans is dat ook nodig. “Die pijpleiding is cruciaal om onze positie internationaal te kunnen behouden. Bovendien houdt dit veel verkeer van de weg en is een pijpleiding ook heel veilig om gassen te transporteren.”

Meer info vind je op de https://omgeving.vlaanderen.be.