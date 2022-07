Nieuwe ‘no go zones’ doen elektrische deelsteps automatisch stilvallen: “Ook een voorbode voor de privésteps”

Over de Grote Markt voorbij roetsjen aan 15 kilometer per uur of je deelstep parkeren aan het Centraal-Station kan niet meer. Vorige week gingen er namelijk tal van nieuwe regels van kracht die strenger optreden tegen hinderlijke en gevaarlijke situaties met deelsteps. Deze regels werden uitgedokterd in samenwerking met de drie aanbieders Poppy, Lime en Bird, in totaal goed voor bijna 3000 deelsteps in Antwerpen: “We kregen namelijk heel veel klachten over rondslingerende steps of mensen die veel te snel reden op plaatsen waar dat niet gepast was”, verklaart schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Dit gaat bijvoorbeeld over begraafplaatsen, winkels of in het Centraal-Station.”