Nieuwe misdaadkoning “Bolle Jos” gelinkt aan moord op Vlaamse zakenman

LEUVEN/TIENEN Alinda Van der Cruysen moet drie decennia na de feiten 15 jaar de cel in voor moord op twee bejaarde familiele­den: “Ik vrees dat zij er fysiek niet klaar voor is”

25 februari Alinda Van der Cruysen (47) krijgt geen nieuw assisenproces. In november vorig jaar werd ze in het Leuvense assisenhof veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de dubbele moord op haar grootoom en -tante, 29 jaar geleden in Tienen. Van der Cruysen heeft haar betrokkenheid bij de gruwelmoord altijd ontkend. Na haar veroordeling stapte ze naar Cassatie met het oog op een nieuw proces, maar daar ving de Schotense nu bot.