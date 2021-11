Nieuwe mijlpaal voor kleuter Pia, die eerste stapjes zet in staprobot: “We willen haar nu het gevoel geven dat stappen mogelijk is”

Er is al veel veranderd in het jonge leven van Pia Boehnke. Baby Pia is ze al een tijdje niet meer, want sinds september gaat ze naar de kleuterschool . “Ze is daar bijzonder graag en doet het erg goed”, zegt haar mama.

Houding verbeteren

Moeder Ellen: “De afgelopen weken merkten we bij haar steeds meer frustratie omdat ze zich niet voldoende kon voortbewegen. Het is nu ook cruciaal dat haar houding en postuur verbetert. Eenmaal per week gaan we daarom naar Train M. Vandaag weten we niet hoe ver ze ooit geraakt in zelfstandig stappen, maar dankzij die staprobot zorgt men er nu voor dat die beweging bij wijze van spreken in haar hersenen wordt ‘geprint’. We willen haar nu het gevoel geven dat stappen mogelijk is.”