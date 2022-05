Nieuwe handige parkeerplek voor fietsen in Zurenborg en Arenawijk

ANTWERPEN Handelaars Sint-An­drieswijk dragen zorg voor buurtbewo­ners: “Een bakker, cafébaas of apotheker vangt al heel snel signalen op en nood aan hulp”

De lokale florist, apotheker of cafébaas. Misschien wel meer dan wie ook weten ze wat er leeft in de wijk en wat de zorgen zijn van buurtbewoners. De kleine zelfstandigen van Sint-Andries hebben zich verenigd om gebruik te maken van dat netwerk. Als ‘Zorgzame Handelaars’ verwijzen ze inwoners die dat nodig hebben op een laagdrempelige manier door naar welzijnsdiensten en socioculturele organisaties in de buurt.

1 mei