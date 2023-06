Nieuwe generatie kunstenaars exposeert op vier Antwerpse locaties

hockey Pro League Judith Vandermei­ren op de goede weg met Red Panthers: “Er zit iets speciaal in deze groep”

Op het Wilrijkse Plein zijn de eerste drie van twaalf dagen Pro League-hockey achter de rug. De Red Panthers verloren vrijdag met 0-2 van Australië, maar lieten twee dagen later geen spaander heel van Nieuw-Zeeland (7-0). Een medaille halen op deze Pro League is niet onmogelijk. “Onze mindset is veranderd”, zegt Judith Vandermeiren. “We beseffen dat we met de absolute top meekunnen.”