Nieuwe expo van bekende kunstenares in Middelheimmuseum: “Er zit schoonheid in uitgezakt vlees”

Camille Henrot - geboren in 1978 in Parijs, leeft en werkt in Berlijn en New York City - wordt erkend als een van de meest invloedrijke figuren in de hedendaagse kunst. Ze ontving verschillende prijzen en heeft wereldwijd talrijke tentoonstellingen gehouden, onder meer in New York, Rome, Tokio en Melbourne. Aan dat rijtje mag ze nu ook Antwerpen toevoegen, want Henrot exposeert vanaf 11 juni tot 16 oktober in het Middelheimmuseum.