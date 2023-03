Nieuwe denktank ‘STAD24’ wil politieker en burger dichter bij elkaar brengen: “In volle schijnwerpers, niet in de achterkamer”

De politiek is van iedereen. Dat is het uitgaanspunt van ‘STAD24’, het kersverse politieke project van Beweging.net, die verschillende sociale organisaties bij elkaar brengt. Dit weekend ging de eerste sessie door van geëngageerde burgers die dialoog en samenwerking centraal zetten. “De burger wakker shotten om in actie te schieten, en de politiek wakker schudden dat ook toe te laten.”

Straatvrijwilligers die hun buurt opruimen, gemeenschappelijke buurttuinen, artistieke onthardingsprojecten, actiegroepen rond leefbaarheid. Het is maar een greep van initiatieven die Beweging.net in de verf wil zetten. De mensen achter het nieuwe politieke project ‘STAD24' gingen dit weekend in gesprek met al die burgers en sociale organisaties in de stad, om nadien met elkaar in gesprek te gaan.

“In onze definitie betekent aan politiek doen, alle acties die de huidige organisatie van de samenleving willen veranderen”, zegt Elisabet Van Wymeersch, onderzoeker Urban Studies van de universiteit Antwerpen en deel van STAD24. “Dat kan op verschillende manieren en met verschillende methodes die door elkaar lopen.”

Kruisbestuiving

Dat is wat Beweging.net ook met STAD24 wil doen, samen met partners Commonslab, Kiddo’s, Endeavour en Stadsform. “We willen een meer inclusieve en co-creatieve manier van politiek", neemt Karolien Huyghe van Beweging.net over. “We geloven sterk in de complementariteit en kruisbestuiving van methodes, en dat is wel uniek aan ons verhaal. We willen inzetten op de verduurzaming van adviesraden én we willen experimenteren met publieke besluitvorming waarin informatievergaring, overleg en de uitwisseling van argumenten centraal staan.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Vragen als wat is aan politiek doen, waarom doet niet iedereen aan politiek en wat houdt mensen tegen om die uitdaging aan te gaan, stonden centraal tijdens de eerste sessie van STAD24. “We willen met STAD24 een verhaal van hoop brengen en werken aan een duurzaam kader voor dialoog en inclusieve politieke participatie. We zijn het wat verleerd om met elkaar in dialoog te gaan. Verschillende meningen mogen er zijn, maar laat ons die uiten op een respectvolle manier, met elkaar aan tafel. Laat ons compromissen leren sluiten in de volle schijnwerpers en niet via achterkamerpolitiek.”

Géén partij

STAD24 is voor alle duidelijkheid géén nieuwe politieke partij en zal op geen enkel niveau opkomen voor de vele verkiezingen volgend jaar. “We willen de burger duidelijk maken dat het niet genoeg is om om de zoveel jaar een bolletje in te kleuren en er dan maar van uit te gaan dat de politici alle problemen zullen oplossen. Een politieker is niet alwetend of almachtig en heeft burgers nodig om mee na te denken, mee in actie te schieten”, besluit Huyghe.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.