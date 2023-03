Nieuwe CEO voor MPET, de grootste terminaloperator van Antwerpse haven

61-jarige man naar het ziekenhuis na keuken­brand

De brandweer is woensdag uitgerukt naar een appartementenblok in de Stan Ockersstraat in Borgerhout. Daar was tijdens het koken het één en ander misgegaan, waardoor een dampkap in brand vloog. De bewoner ademde te veel rook in en moest naar het ziekenhuis.