Nieuwe aanslag in drugsmilieu: “Dead Dief”

Voor Antwerpen is het een bewogen week geweest wat betreft het drugsgeweld. Maandag liep een drugsdeal aan de Bredastraat mis. Eén van de betrokkenen werd neergestoken en later dood aangetroffen op het De Coninckplein. Een dag later werd een bewoner in de Lageweg in Hoboken in zijn been geschoten. De man is de broer van een man die goed gekend is het drugsmilieu.