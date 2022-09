Nieuw Sky ECC-dossier: drie verdachten opgepakt voor invoer van 738 kg cocaïne

De federale gerechtelijk politie viel donderdagmorgen binnen op adressen op verschillende adressen in Antwerpen, Deurne, Edegem, Lint, Schilde en Sint-Niklaas. Volgens het Antwerpse parket waren in berichten van de gekraakte chatdienst Sky ECC aanwijzingen naar voor gekomen over de organisatie van een tiental drugstransporten in de periode van november 2019 tot juni 2020. Het gaat over verschillende kleine ladingen van enkele tientallen kilo’s maar ook over de invoer van een lading van zo’n 500 kg cocaïne.

Een andere verdachte is Mounir E.M. uit Lint. Hij kwam al ter sprake in een ouder drugsonderzoek naar een bende die onder meer de bekende horecazaak Dikke Mee in het Nachtegalenpark uitbaatte. Mounir E.M., bijgenaamd “Wolf”, werd in dat dossier gesignaleerd aan de zijde van Omar G., een drugscrimineel die in Dubai verblijft. Mounir E.M. ontsprong toen de dans. Omar G. kreeg een straf van drie jaar cel. De zaakvoerder van Dikke Mee, Mohamed B., werd veroordeeld tot 6 jaar celstraf. De man is wel in beroep tegen die veroordeling.