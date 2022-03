Nieuw reglement voor autodelen in stad Antwerpen: extra aandacht aan het delen van data, het gebruik en de spreiding van de deelwagens

Bij commercieel autodelen stelt een commerciële organisatie wagens beschikbaar aan haar leden, denk aan de organisaties Cambio of Poppy. Bij coöperatief autodelen is er een groep van mensen mede-eigenaar van een coöperatie die in wagens voorziet die alle leden kunnen gebruiken. In de nieuwe werkingsvoorwaarden voor commerciële en coöperatieve autodeelorganisaties besteedt de stad extra aandacht aan het delen van data over de beschikbaarheid, het gebruik en de spreiding van de deelwagens.

De stad bepaalde ook voorwaarden over het inzetten van emissieloze deelwagens. Zo moeten nieuwe commerciële en coöperatieve autodeelorganisaties die vanaf 1 juli 2023 erkend worden, meteen beschikken over een volledig emissieloze vloot. Van de organisaties die tussen nu en die datum erkend worden, mogen de bijkomende wagens vanaf 2025 enkel nog emissieloos zijn. Vanaf 2028 geldt dat voor hun volledige vloot.

Bij particulier autodelen gebruiken verschillende personen een of meerdere deelwagens, die op naam staan van één of meerdere eigenaars. In het huidig reglement waren er geen erkenningsvoorwaarden bepaald voor particuliere autodeelorganisaties, terwijl er wel meerdere actief zijn in Antwerpen. In het nieuwe reglement is dat wel zo, waardoor de stad nog beter zal kunnen samenwerken met dit soort autodeelorganisaties.

Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden bedrijfs- of salariswagens te delen. Voor de aanvraag van een parkeervergunning voor particuliere autodelers kijkt het nieuwe reglement voornamelijk naar het aantal leden, en of de groep al dan niet is aangesloten bij een erkende organisatie. Voor de autodeelgroepen die aangesloten zijn bij een erkende organisatie zijn volgende nieuwe regels van toepassing:

Volledig scherm Cambio deelplaats aan het Eilandje. © laenen

Gesloten autodeelgroepen met minimaal vier leden krijgen een parkeervergunning voor alle bewonerszones waar de leden gedomicilieerd zijn en mogen de autodeelplaatsen binnen deze zones gebruiken. Open autodeelgroepen met minimaal 50 leden krijgen dan weer een parkeervergunning voor alle bewonerszones in de stad Antwerpen en mogen alle autodeelplaatsen gebruiken.

Bewoners die een wagen delen met 2 of 3 of grotere groepen die niet zijn aangesloten bij een erkende autodeelorganisatie krijgen volgens het nieuwe reglement een parkeervergunning voor maximaal 2 bewonerszones waar de leden gedomicilieerd zijn en mogen geen autodeelplaatsen gebruiken.

Particuliere autodelers kunnen een parkeervergunning aanvragen via hier. De nieuwe regels voor particulier autodelen gelden vanaf 4 april voor alle nieuwe aanvragen en voor bestaande vergunningen die vernieuwd worden.

Slimme autodeelplaatsen

Stad Antwerpen zal in de toekomst overigens ook extra inzetten op slimme autodeelplaatsen. Dat zijn locaties met meerdere autodeelplaatsen die door alle autodelers gebruikt kunnen worden, en dus niet voorbestemd zijn voor één specifieke organisatie. Het toekomstig gebruik van slimme autodeelplaatsen zal worden geregeld volgens een transitieplan dat in een latere fase wordt opgesteld.