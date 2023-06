Nieuw radar- en cameranetwerk in Antwerpse haven

hockey league Gouden Stick voor Michelle Struijk: “Een mooi geschenk als afscheid bij Antwerp”

In de ION Hockey League was Gantoise met twee titels het voorbije seizoen de toonaangevende club, maar tijdens de uitreiking van de Gouden Stick vielen wel vier Antwerpse spelers/speelsters in de prijzen. Michelle Struijk (Antwerp), Elena Sotgiu (Braxgata) en Loic Van Doren en Thomas Crols van Dragons kregen een onderscheiding.