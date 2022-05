Nieuw kunstwerk siert het Stadspark: “Ode aan familie”

Mekhitar Garabedian is een beeldend kunstenaar geboren in 1977 in Aleppo, Syrië. Tijdens zijn jeugd waren deze balen kledij erg vertrouwd voor Garabedian: zijn vader runde een internationale exporthandel in tweedehandskleding (la fripe in het Frans). Zijn grootvader aan vaders kant was voddenhandelaar in Aleppo. Vertrekkende vanuit deze familiegeschiedenis kan dit nieuwe beeld begrepen worden als een ingetogen ode aan de voorvaderen van de kunstenaar en het werk dat ze deden om hun families te ondersteunen.