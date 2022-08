Nieuw geweld in criminele milieu: man raakt zwaargewond bij schietpartij in Hoboken

Een buurman was in zijn woning aan het klussen toen plots het 27-jarige slachtoffer bij hem naar binnenliep. “Ik had het schot wel gehoord maar heb niets gezien. Het slachtoffer ken ik niet goed want wij zijn nog niet zo lang buren. De jongen had een grote wonde, een duim breed, aan de binnenkant van zijn bil. Hij verloor heel veel bloed. Ik heb het been zo goed mogelijk afgebonden om het bloed te stoppen. Dan hebben de hulpdiensten het overgenomen."