Nieuw dj-festival ‘Tribe’ op Konijnenwei in indianen-thema: “Eén groot feest met gelijkgestemde zielen”

Hoboken PVDA houdt ‘protest­bar­be­cue’ omdat Maritieme Campus wellicht toch niet in Hobokense Polder komt

PVDA Antwerpen heeft afgelopen vrijdag een barbecue georganiseerd om goed nieuws te vieren. Omdat men berichten had ontvangen dat de stad zoekt naar een alternatieve locatie voor de Maritieme Campus, had de partij reden om een feestje te organiseren. Oorspronkelijk zou die campus gebouwd worden in de Hobokense Polder. De barbecue diende gelijktijdig als fundraiser om de kosten van de juridische dossiers van Natuurpunt te kunnen bekostigen.

20 augustus