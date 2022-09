Nieuw charter moet zorgen voor veilige fietsverplaatsingen rond Antwerpen

Het charter is het resultaat van een werkgroep die in 2021 in het leven werd geroepen op aandringen van de ondernemerswereld. “De ondernemingen gevestigd in de havenomgeving stelden vast dat het havengebied voor hun werknemers steeds moeilijker bereikbaar is met de fiets”, legt Luwel uit. “Snelwegen, kanalen en spoorlijnen zorgen ervoor dat fietsers vaak grote omwegen moeten maken op onaangepaste verkeersinfrastructuur. Ik hoop nu dat dit uitmondt in een concreet actieplan.”