Niet langer enkel katerfood: keten brengt hippe kapsalons in vijf steden bij je thuis

Antwerpen Hogere Zeevaart­school Antwerpen simuleert incident met Ever Given in Suezkanaal: “Zelfs de kleinste beslissin­gen kunnen enorme gevolgen hebben”

29 maart Knal! Een gigantisch containerschip vaart tegen de kant van het Suezkanaal. We zitten nu even niet in Egypte, maar in de simulatieruimte van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Daar werd maandag een simulatie gehouden van de omstandigheden rond het incident met het vastgelopen vrachtschip Ever Given. “Hierdoor kunnen we onze studenten bewuster maken van waar je als kapitein en als loods in zulke omstandigheden mee te maken krijgt.”