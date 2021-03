Niet langer enkel katerfood: Kapsalon - Loaded Street Food brengt hippe kapsalons bij je thuis

Antwerpen Onderzoek rond Sihame El Kaouakibi (Open Vld) beroert ook gemeente­raad: “Stad beslist voor 30 april over samenwer­king met Let’s Go Urban”

29 maart De stad zal voor 30 april een beslissing treffen over een verdere samenwerking met Let’s Go Urban. “We verwachten het rapport van onze interne audit in de tweede week van de paasvakantie”, zo zei Bart De Wever (N-VA) maandag in de gemeenteraad. Hij kreeg er vragen voorgeschoteld van de oppositie over de zaak rond Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi.