Nick Cave komt dan toch niet naar Sportpaleis, Europese tour afgelast

De Australische singer-songwriter Nick Cave, bekend van nummers als ‘Into My Arms’ en ‘Red Right Hand’, komt niet naar Antwerpen volgend jaar. Met zijn band The Bad Seeds zou hij op 10 april in het Sportpaleis de aftrap geven van zijn Europese tour rond het nieuwe album ‘Ghosteen’. De show werd door corona eerder al een jaar uitgesteld, maar maandag kwam het nieuws dat de tour nu volledig wordt afgelast. “We zijn enorm teleurgesteld dat we moeten aankondigen dat de Britse en Europese tour van Nick Cave & The Bad Seeds 2021 niet langer kan plaatsvinden door de situatie rond Covid-19”, klinkt het op de website van Nick Cave. “Door de complexiteit en de schaal van de tour die we hadden gepland, gecombineerd met de permanente onzekerheid van de pandemie kunnen we ondanks het harde werk van iedereen niet garanderen dat de shows kunnen doorgaan. We werken aan alternatieve plannen voor 2021 en 2022 en we zorgen ervoor dat tickethouders als eerste op de hoogte gehouden worden van nieuwe activiteiten. Liefde voor iedereen.”