Neutraal of kleurrijk: dit zijn de tuintrends van 2022

De dagen worden lichter en langer en dat kan maar één ding betekenen: zomer in zicht! Kriebelen je groene vingers al volop? Laat je dan gerust inspireren door deze drie populaire tuintrends dit seizoen. Wat je ook kiest, zorg in elke tuin voor veel groen en speel met natuurlijke en duurzame materialen en een vrolijk kleurenpalet.



Frisse start: modern, licht en groen

Een nieuw seizoen betekent ook: een nieuwe, frisse start. Kies voor de inrichting voor duurzame materialen waar je lang van kunt genieten. Ga voor tuinmeubelen van hout en bamboe en combineer met accessoires in frisse contrastkleuren. Kussens in pastel- of natuurlijke tinten ogen zacht, fluweelzachte stoffen ogen luxueus, zonder bombastisch over te komen. Met windlichten in bamboe of riet, een linnen tafelkleed en een paar mooie schalen van keramiek is je tuin de ideale setting voor een zomeravond met vrienden.

Puur natuur: rustiek en gezellig

Maak van je tuin een oase van rust, waar alles zo ongepolijst en puur mogelijk blijft. Je tuinmeubelen kleuren warm en aards, met details in gevlochten riet en hout. Hou je van de zuiderse sfeer? Voeg dan rustieke accessoires toe: een spiegel met bamboe, een windlicht van riet. Of creëer verschillende kleine hoekjes. Twee rotan stoelen met een bijzettafeltje nodigen uit om neer te ploffen met een kopje koffie of met een aperitiefje bij de ondergaande zon. Ook handig als je geen ruimte hebt voor een grote loungeset, maar het toch gezellig wil maken op je balkon of terras. Maak het af met een geweven mat die bovendien ook waterbestendig is. Een zomerse bui hier en daar is helaas niet uitgesloten.

Elke dag vakantie: vrolijk en kleurrijk

Villa Kakelbont? Ja, daar heeft deze tuintrend misschien wel iets van weg. Pimp je ‘Costa del achtertuin’ naar hartenlust met bonte kleuren, een opvallende parasol en een buitenkleed met opvallende bloemen- of grafische print. En kies niet zomaar een parasol, maar wel een exemplaar met gevlochten details voor een vleugje retro. Een loungebank hoeft geen strak exemplaar uit de toonzaal te zijn: met een meubel gemaakt van pallets zorg je voor een relaxte sfeer. Dikke palletkussens zijn ideaal voor een heerlijke siësta in de zon, liefst in een knalkleur. Een compacte elektrische barbecue is ideaal voor wie liever niet te veel plaats afgeeft, maar toch geniet van een lekker gegrild stukje vlees of vis.

