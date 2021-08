Netflix van de autosector opent hippe garage met koffiebar, hangende tuin en slechts één auto in de showroom

AntwerpenKlassieke garages met een showroom vol blinkende auto’s en gladde verkopers verdwijnen. In de plaats komen er ‘Clubs’ waar slechts één auto in de etalage staat. Je kan er iets drinken, kleding of koffie kopen en uitrusten in de hangende tuin. De Lynk & Co Club vlakbij de Vrijdagmarkt in Antwerpen is de eerste hippe garage in ons land. Pronkstuk van de club is de Chinese wagen 01, te huur aan 500 euro per maand of te koop voor 39.000 euro.

De klassieke garages verdwijnen uit het straatbeeld. Grote automerken zoals Citroën, Opel, Fiat, Opel en Peugeot snoeien in hun dealernetwerk. Bijvoorbeeld in 2018 werden al 20 van de 54 Opel-garages in België gesloten. Ook de Stellantis-groep (Fiat, Jeep, Chrysler) heeft aan een tachtigtal dealers laten weten dat zij vanaf 2023 hun verkooprecht kwijtraken. De grote spelers willen liever rechtstreeks aan de klant gaan verkopen.

In het Antwerpse stadscentrum zijn de klassieke garages vrijwel verdwenen, op de Mercedes-garage op de Plantin Moretuslei na. In de plaats duiken nieuwe, gestilleerde showrooms op. Zo heeft het merk Polestar een verkooppunt op de hoek van Hopland, vlakbij het Theaterplein.

Brandweerkazerne

Zaterdag gaat Lynk & Co Club in Antwerpen open voor het grote publiek. “De Clubs van Lynk & Co bieden een innovatieve kijk op beleving in de autobranche”, meldt de perstekst. Lynk & Co is een dochtermerk van het Chinese autoconcern Geely dat nauw samenwerkt met Volvo. Het automerk heeft zijn intrek genomen in de Drukkerijstraat, in een gebouw dat in een ver verleden een brandweerkazerne was.

Een garage met slechts één auto in de etalage, dat is de Lynk & Co.

Centraal is er een café- en loungeruimte met industriële look. Rondom zijn er verkooppunten ingericht voor kleding, koffie en accessoires van Antwerpse merken zoals Ôksqin, AR.M, House Raccoon, Conscious Antwerp, Dead Artist Society en Serax. Je vindt er ook een hangende tuin met zetelschommels. Het ontwerp van het interieur is van de hand van Lynk & Co en New Order Arkitektur.

Maandelijks opzegbaar

In de garage staat slechts één auto: de 01. Een wagen gebouwd op de carrosserie van een Volvo XC40. De 01 is een plug-in hybride (driecilinder benzinemotor met 180 pk + elektromotor). De auto is te koop aan 39.000 euro maar Lynk & Co mikt in zijn Club vooral op de ‘members’. Voor 500 euro per maand ben je member en kan je vrij beschikken over je Lynk & Co 01. Er is geen keuzestress. De auto’s zijn of zwart of donkerblauw en vrijwel alle opties zijn standaard aan boord.

Lynk & Co mikt met de huurformule op het jonge publiek dat vertrouwd is met de deeleconomie. Huur je een 01 maar gebruik je hem niet, dan kan je hem doorverhuren aan een kennis. Je regelt zelf het tarief. Ook zit je niet voor vier of vijf jaar vast aan een leasecontract. Ben je de wagen beu, dan zeg je de huur gewoon op.

Voor een proefrit ben je welkom in Lynk & Co, Drukkerijstraat 20-22, 2000 Antwerpen. Openingsuren zijn van maandag tot zondag: 10 tot 18.30 uur. En ook elke eerste zondag van de maand: 11 tot 18 uur.