NET OPEN. Nieuw Zuid verwelkomt brasserie Le Petit Deli: “Lekker tafelen in luxeresidentie”

“Hij ziet de politie als een vijand, natuurlijk blijft hij niet staan voor controle”: Drie dealers krijgen tot 18 maanden cel na verkoop van cocaïne

Drie jonge dealers hebben van de Antwerpse rechtbank gevangenisstraffen tot 18 maanden gekregen. Ze werden betrapt toen ze een dosis cocaïne verkochten in de Antwerpse Seefhoek. Voor slechts één van hen was de celstraf zonder uitstel. Mogelijk omdat hij zich beriep op zijn zwijgrecht en niet aanwezig was in de rechtbank. “Ik verstopte niks onder die auto’s. Ik wilde enkel mijn veters strikken.”