Neptunus en zeemeerminnen heroveren plekje onder de Schelde: historische fresco’s keren na 30 jaar terug naar Antwerpse Voetgangerstunnel

De Sint-Annatunnel – of Voetgangerstunnel, zoals de Antwerpenaars hem noemen – werd in 1933 geopend. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is momenteel bezig met de renovatie van het beschermde monument. De voorbije twee jaar werden de haperende liften onder handen genomen. Dit voorjaar worden de roltrappen gerenoveerd. Later staan er ook nog werken aan de vloeren en de buitengevels van de tunnel gepland.

Neptunus en zeemeerminnen

De oudste versies van de schilderingen dateren van bij de opening van de tunnel in 1933. Later - vermoedelijk in de jaren 60 of 70 - werden ze gemoderniseerd. In de jaren negentig bleek de bezetting van de tunnelwand in zo’n slechte staat, dat de tunnel volledig gezandstraald is, tot op het beton. De tunnel is toen opnieuw bezet en geschilderd, waardoor de schilderingen definitief zijn verdwenen.