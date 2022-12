Negen minuten wachttijd om noodcentrale te bereiken bij brand in Berendrecht: “Het zal uw huis maar zijn”

AntwerpenDe noodcentrale van de provincie Antwerpen reageert gechoqueerd nadat een oproep voor een brand in Berendrecht pas na 9 minuten tot bij hen kwam. Nogmaals het bewijs van een chronisch personeelsgebrek, meent operator Kris Astle, al twintig jaar in het vak: “9 minuten aan de lijn hangen, dat is ongezien. Het zal je huis maar zijn.”

Vrijdagnacht trok de brandweer uit naar de Monnikenhofstraat in Berendrecht. Daar vatte de keuken van de pizzeria La Casa De Schutter vuur en brandde helemaal uit. De buur die hen probeerde verwittigen geraakte maar niet doorverbonden met de noodcentrale, en na zes pogingen kreeg hij het incident pas geseind. Een andere beller geraakte in tussentijd wel doorverbonden waardoor de brandweer op 5 minuten na de oproep al kon uitrukken en de schade enigszins kon beperken.

Quote Dit jaar alleen al zijn er 9 operators vertrokken Operator noodcentrale Antwerpen Kris Astle

“Maar dat geluk heb je niet altijd”, zegt Kris Astle van de noodcentrale provincie Antwerpen. “Een brand ontwikkelt zich razendsnel, elke minuut is cruciaal. Dat die buurtbewoner de melding dus pas na 9 minuten kon doorseinen, is een schande, en daarbij ook ongezien. Het is te wijten aan ons personeelstekort, dat we al langer dan vandaag aankaarten. Die vrijdagnacht waren er 4 personen op de dienst, terwijl dat er minstens 5 zouden moeten zijn. De leiding die daarvoor de kop in het zak steekt zou zich moeten schamen. Dit jaar alleen al zijn er 9 operators vertrokken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm STOCK. Beeld van een noodcentrale. © VTM Nieuws

Vorig jaar staakte de noodcentrale om het probleem aan te kaarten: “Het aantal interventies is in 18 jaar met 2,5 keer toegenomen. Het personeelsbestand daarentegen is zelfs lager dan 18 jaar geleden. Extra handen zijn niet alleen welkom, ze zijn broodnodig om dienstverlening te kunnen blijven bieden”, gaf Astle in november 2021. “En daardoor komt de hele provinciale dienstverlening in het gedrang.” Daarbij is ook het extra werk -namelijk de noodlijn 1733 van de huisartsenpost- een brug te ver, vindt Astle: “Die nummer heeft niets met hulpverlening te maken. Dat is een administratieve taak.”

Niet inhaken

“Het was wel iets drukker dan normaal, waardoor er enkele oproepen in de wacht zijn beland”, verdedigt Erwin Hertens, directeur 112 bij de FOD Binnenlandse Zaken zich bij ‘Gazet van Antwerpen’. “Het is echter zeer belangrijk om weten dat mensen die naar de noodcentrale bellen, ook aan de lijn blijven en niet inhaken. Anders belandt men terug achteraan de wachtrij.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.