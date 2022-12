Negen Marokkaanse Belgen schatten kansen van hun ploeg op WK in

Antwerpen Curieuze­Neu­zen in de Tuin sluit na twee jaar burgerwe­ten­schaps­pro­ject af

Na twee meetjaren heeft het grote burgerwetenschapsonderzoek CurieuzeNeuzen in de Tuin zijn eindconclusies opgemaakt. De wetenschappers van UAntwerpen kregen door het project unieke gegevens over de impact van een extreem nat 2021 en een uitzonderlijk warm en droog 2022 op de tuinen in Vlaanderen en hoe mensen zich beter kunnen wapenen tegen die extremen.

12 december