Neergeschoten Vlissinger (26) achtergelaten in Antwerpen, vluchtauto gevonden in Middelburg

Nadat de Vlissinger uit de auto gegooid werd, ging de bestuurder van de auto (met Nederlands kenteken) ervandoor. In de loop van de ochtend werd het voertuig leeg aangetroffen in een droge sloot langs de A58 bij Arnemuiden. De wagen is voor sporenonderzoek meegenomen.

Volgens een Belgische politiewoordvoerder zat het slachtoffer in de bewuste wagen. ,,De bestuurder had kennelijk redenen om zich uit de voeten te maken. We zoeken uit waarom dat is gebeurd en zijn op zoek naar die persoon.” Een Nederlander die bij het slachtoffer was, werd voor ondervraging meegenomen. Of die man iets met de feiten te maken heeft, valt nog niet te zeggen.