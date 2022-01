Nederlandse zakenman (65) verdrinkt in hofgracht van kasteel Belvédère in Wijnegem

WijnegemLeo De Haas (65), één van de grote projectontwikkelaars in het Antwerpse, is donderdagnacht op tragische wijze overleden. Hij werd dood aangetroffen in de hofgracht van zijn kasteel Belvédère in Wijnegem. De politie sluit kwaad opzet uit. Leo De Haas is de vader van Raissa en Joyce, de tweelingzussen achter het succesvolle tonicbedrijf Double Dutch.

Zijn echtgenote Astrid was donderdag laat toch wat ongerust geworden omdat haar man Leo De Haas nog niet thuis was gekomen. Hij had een afspraak met collega’s op het Antwerpse Zuid en zou met de taxi naar huis komen. De politie van de zone Minos kwam ter plaatse en trof het levenloze lichaam aan in de hofgracht van kasteel Belvédère in Wijnegem, dat sinds 2006 eigendom is van Leo De Haas.

Movast

Leo De Haas, afkomstig uit het Nederlandse Veldhoven, is in Antwerpen bekend als de eigenaar van projectontwikkelaar Movast. De groep is gespecialiseerd in monumentaal vastgoed. Het kantoor gold daarbij als visitekaartje. Dat kantoor van Movast bevond zich lange tijd in het “Boothuis” op de hoek van de Schildersstraat/Plaatsnijderstraat op het Antwerpse Zuid.

Leo De Haas was zakelijk bijzonder succesvol maar bleef altijd een sympathieke bescheiden man. Zijn grote trots waren zijn dochters Raissa en Joyce, die zijn zin voor ondernemerschap hebben. Hun bedrijf Double Dutch Tonic haalde in 2020 zelfs de prestigieuze ‘30 under 30'-lijst van het Amerikaanse magazine Forbes.

De uitvaart van Leo De Haas vindt aanstaande vrijdag om 10 uur plaats in de OLV-kathedraal in Antwerpen.

