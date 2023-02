Nederlandse politie kraakt chatdienst van crimineel milieu: 5 huiszoekingen in Ravels, geen aanhoudingen

Antwerpen Decathlon gaat skikledij verhuren: “Niet alleen goedkoper, maar ook milieu­vrien­de­lij­ker”

Wie op wintersport wil, maar geen nieuwe ski-jas, winterhandschoenen of skibril wil kopen, kan die nu ook huren. Decathlon is de eerste grote sportketen in ons land die niet alleen skilatten, maar ook skikledij te huur aanbiedt. Reserveren kan online, passen en afhalen in de 35 Decathlon-winkels verspreid over het hele land. “Skikledij huren in plaats van kopen is niet alleen goedkoper, maar ook milieuvriendelijker”, zegt Decathlon.

