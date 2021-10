Nederlandse politie arresteert verdachte van schietincident op woning in Deurne

In de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 augustus werd Antwerpen (opnieuw) opgeschrikt door twee schietincidenten. Eerst op een woning aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne en zo'n twee uren later op een nachtwinkel in Antwerpen. Later zou overigens blijken dat er ook op woningen in Zandvliet en Borsbeek werd geschoten. Korte tijd na het incident in Deurne probeerde een witte Volkswagen Golf met Nederlandse nummerplaten te ontkomen aan een politieversperring in Borsbeek. De politie loste daarbij een schot en de inspecteurs moesten opzij springen om zichzelf in veiligheid te brengen.