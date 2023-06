Nederlandse Piet Menu wordt nieuw hoofd van Koninklijk Conservatorium Antwerpen: “De jeugd is mondiger geworden”

IJsexpert proeft 9 soorten vanille-ijs en buist meer dan de helft, maar één merk is de overduide­lij­ke winnaar

Meer dan 1 op de 3 Belgen eet tijdens de zonnige maanden minstens één keer per week ijs en uit onderzoek van VLAM blijkt dat vanille-ijs daarbij veruit de populairste smaak is. Wie een goed ijssalon wil herkennen, bestelt deze basissmaak en weet meteen hoe het zit. Maar wat met vanille-ijs uit de supermarkt: komt dat in de buurt van het ambachtelijke werk? Belgisch kampioen ijsbereider Julien Limbach van Gelato Giuliano in Antwerpen proeft 9 soorten.