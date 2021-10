Nederlandse miljonair krijgt twee jaar cel met uitstel voor bedreigen ex-miss Ilse De Meulemeester: “Hij was duidelijk geagiteerd omdat ze niet op zijn avances inging”

Riemst/Antwerpen/Mechelen/Brussel Albanese bende pleegt 14 inbraken op enkele weken tijd: tot 40 maanden cel

11 oktober Vier Albanezen die in december en januari 2020 op drie weken tijd veertien inbraken pleegden over heel België, zijn veroordeeld tot celstraffen tot 40 maanden. De bende werd gevat nadat ze een woninginbraak pleegden in Riemst, met hun wagen wegvluchtte voor de politie en in Bilzen crashte tegen de gevel van een woning.