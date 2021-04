Nederlandse godfather schuldig aan afpersing van Antwerpse diamantair

AntwerpenDe Nederlandse crimineel Greg Remmers (72) wordt veroordeeld tot 4 jaar cel voor de afpersing van een Antwerpse diamantair. Remmers is één van de leiders van de Nederlandse motorbende Caloh Wagoh die in eigen land wordt verdacht van verschillende moorden.

Samen met enkele criminelen van de motorclub Satudarah had de ‘godfather’ van de Nederlandse zware jongens, Greg Chester Remmers, 1,8 miljoen euro geëist van juwelier E.A. uit Edegem. De bende had dat geld van hem en zijn collega Mozes F. nog te goed van een foutgelopen witwasoperatie jaren enkele jaren eerder.

De medeverdachten werden al eerder veroordeeld maar Greg Remmers tekende verzet aan omdat zijn advocaat niet de kans had gekregen zich te verdedigen. Advocaat Van Steenbrugge kreeg een herkansing een maand geleden.

In zijn verdediging haalde Walter Van Steenbrugge de hele stelling van het openbaar ministerie onderuit. Volgens de advocaat is het onmogelijk dat zijn cliënt de opdrachtgever was, zoals de afpersers, die opgepakt werden in hotel Leopold, beweerden.

Zijn cliënt Greg Remmers was helemaal niet ‘De Ouwe’ uit de Whatsapp-berichten. Remmers zat ten tijde van de afpersing in een zwaarbeveiligde afdeling van de gevangenis in Leeuwarden. Hoe had hij van daaruit chatberichten kunnen sturen? De speurders waren aan het verkeerde adres. Zij moesten de Antwerpse diamantair Mozes F. hebben. Hij had die hele afpersing in scène gezet.

Al 27 jaar cel

De rechtbank was het daarmee donderdagmorgen niet eens en veroordeelde de Nederlandse crimineel opnieuw tot vier jaar effectieve celstraf. In totaal heeft Remmers in Nederland al 27 jaar in de cel gezeten.

De motorbende Caloh Wagoh en Greg Remmers worden in Nederland verdacht van minstens vijf moorden in het drugsmilieu. Zo zou zakenman Stefaan B. uit Brasschaat, die omgebracht werd in september 2017, door hen omgebracht zijn.