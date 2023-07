Nederlandse dames openen pop-up met duurzame mode in Kloosterstraat

Mogelijke homejac­king in Asbroek­laan in Schoten: daders zijn spoorloos

In de Asbroeklaan in Schoten heeft vrijdagmiddag een mogelijke homejacking plaatsgevonden. Dat bevestigt het Antwerps parket, hoewel men het daar voorlopig nog houdt op een ‘diefstal met geweld in een woning’. De twee daders zijn momenteel nog spoorloos.